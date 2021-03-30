امسية ثقافية تحت عنوان 'خانقين تراث وثقافة وحضارة'

2021/03/30 | 22:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت مديرية الثقافة والفنون في خانقين التابعة لوزارة الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان، وبالتعاون مع دار الشهيد سلام الثقافي، امسية ثقافية للكاتب والصحفي الاستاذ ولي شريف الوندي تحت عنوان (خانقين تراث وثقافة وحضارة)..

ادار الامسية التي جرت على قاعة دار الشهيد سلام الثقافي، مساء يوم الثلاثاء2021/3/30 الاذاعي المعروف نهاد حسين الخياط.

استهلت الامسية التي حضرها نخبة من المثقفين من الكتاب والشعراء واعلاميين وفناني المدينة بوقوف الحضور دقيقة صمت على اروح الشهداء..



ثم قدم عازف العود محمد شاكر مقطوعات موسيقية من الفن العراقي الاصيل.

تمحورت الامسية حول تاريخ وموقع خانقين الهام والاستراتيجي..



والمعالم الاثرية والدينية والشواخص والشخصيات البارزة التي كانت لها درور محوري في تطوير المدينة حيث اسست تلك الشخصيات وذوي الشهادات العليا معالم حضارية وثقافية وفنية ومجتمعية تميزت بها مدينة خانقين عن اقرانها في العراق وكوردستان.

واكد الوندي ثانية على المعالم الاثرية والدلائل كالجسر الحجري الاثري الذي شيد عام 1860 ودائرة البريد العريقة اذ اعتبرت ثاني دائرة للبريد في العراق، وكذلك قصر الملك فيصل في قرية عالياوا حيث المنتجع الملكي..



كما اشار الى مقبرة البولنديين ومحطة القطار التي شيدت عام 1918 ومعبد اليهوديين وكنيسة البشارة وقهوة ابو شكر الذي كان ملتقى للمثقفين والادباء والفنانين ودور السينما العديدة فضلا عن السينما المتنقلة..

ونوه الى ان المدينة لقبت بالموسكو الصغيرة ووصفت بـ (ساقية المواهب) وذلك نظرا لكثرة مثقفيها وادباءها وشخصياتها الثقافية والرياضة والسياسية البارزة امثال: صفاء الخلوصي، عبد المجيد لطفي، مصطفى جواد، نصير شمة، والخطاط الكبير خليل الزهاوي والسياسي عزيز بشتيوان، فضلا عن العشرات من المثقفين والقادة السياسيين والرياضيين اللامعين الذين رفدوا المنتخبات العراقية وفرق ديالى بلاعبين من مختلف الرياضات.

ومن جهة اخرى القى الاستاذ الوندي الضوء على اللهجة الخانقينية الكوردية الخاصة ذات الايقاع السلس والرافدة للامثال والحكم المتداولة..

كما تطرق الى روح التعايش السلمي بين المكونات التي تتشكل المجتمع الخانقيني..



ومدى حنين ووفاء الفرد الخانقيني لمدينته.

نبذة عن حياة الاستاذ ولي شريف الوندي في مجالات العمل والحافلة بالعطاء:

*بكالوريوس في الادب الانكليزي في جامعة الموصل..

*مشرف تربوي اختصاص ومدير الاشراف التربوي لسنوات عدة.

*رئيس منتدى خانقين الادبي.

*عضو اتحاد الادباء في ديالى.

*عضو جمعية المترجمين العراقيين.

*عضو اتحاد صحفيي كردستان بصفة محرر ومترجم..

*كتب اكثر من 160 مقالة سياسية وثقافية وعدد من القصص القصيرة.

* ترجم اكثر من 40 قصيدة من اللغة الانكليزية والكردية الى العربية.

*انجز عدد من الدراسات حول التربية والتعليم والصحافة.

*عضو اللجنة العليا للغة الانكليزية في وزارة التربية.

*عمل كنقيب مترجم ومنسق في القوات الامنية العراقية.

*كتب لعشرات القنوات الاعلامية العراقية والكردية والصحف والمجلات والاذاعات..

*مدير مدرسة today الانكليزية النموذجية.

PUKmedia خانقين/ عباس حميد رشيد

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