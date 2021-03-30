نائب ترجح عدم انعقاد جلسة مجلس النواب الاربعاء

2021/03/30 | 22:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت عضو عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، عدم انعقاد جلسة يوم غد الاربعاء للتوصيت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية، عازية السبب الى ربط جلسة الغد بحل مجلس النواب.

وقالت النائب آرزو محمود عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، خلال تصريح خاص لـ PUKmedia اليوم الثلاثاء، انها تتوقع عدم انعقاد جلسة مجلس النواب يوم غد الاربعاء، لافتة الى ان ذلك قد يأتي لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة.

وعزت محمود سبب عدن انعقاد الجلسة الى ربطها بحل مجلس النواب.

وكانت رئاسة مجلس النواب قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، ان المجلس سيعقد يوم غد الاربعاء، جلسة للمجلس للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وقالت رئاسة مجلس النواب في بيان حصل PUKmedia، على نسخة منه اليوم الثلاثاء، ان تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 يعد من الخطوات المهمة، لما له من مساس بمصالح المواطن، ولما يحمله من فقرات تعالج احتياجاته بشكل مباشر، فضلا عن تمكين الحكومة من المضي بتطبيق برنامجها الحكومي، ودعم المشاريع الخدمية التي لها مساس بحياة المواطن اليومية.

واضافت، لذلك نهيب بالسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الموقرين الحضور غدا الأربعاء الساعة 1 ظهرا لعقد جلسة التصويت على قانون الموازنة، والذي طال انتظاره طويلا، كما ننوه أنه سيتم نشر أسماء الحضور والغياب على الرأي العام.

واشارت الى ان جدول أعمال جلسة يوم غدٍ سيتضمن عرض الطلب المقدم من القوى السياسية، والمؤيد بتوقيع أكثر من 172 نائبا للتصويت على حل مجلس النواب العراقي بدورته الرابعة، وذلك استنادا لأحكام المادة 64 أولا من الدستور العراقي، مبينة ان هذه الخطوة تأتي استجابة للمطالبات الشعبية بإجراء انتخابات مبكرة.

واخختمت رئاسة مجلس النواب بيانها، انه وبهذا يكون مجلس النواب قد أنجز جميع المتطلبات والخطوات العملية لإجراء الانتخابات المبكرة، ومنها تشكيل مفوضية مستقلة من القضاة، وتشريع قانون انتخابات مجلس النواب، والتصويت على قانون التعديل الأول (الأمر رقــــــم 30 لسنة 2005 م) قانون المحكمة الاتحادية العليا.

PUKmedia هاميار علي

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