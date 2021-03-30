بلومبرغ.. أوبك تراجع تقديرات الإنتاج بطلب من السعودية

2021/03/30 | 22:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت لجنة من الخبراء الفنيين في أوبك+ على مراجعة تقديرات الطلب على النفط لعام 2021 بعد أن أشارت السعودية إلى أن الرقم يبدو مرتفعا للغاية، بحسب موقع بلومبرغ الذي نقل عن مسؤولين في اللجنة.

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