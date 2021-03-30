2021/03/30 | 23:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني” قرارات جلسة مجلس الوزراء التي عقدها، اليوم الثلاثاء، برئاسة مصطفى الكاظمي، وهي كما يأتي: اولا/ التأكيد على وزارة المالية لتمويل وزارة الصحة بمبلغ (8126820 دولار)، والخاصة بتوريد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرارات مجلس الوزراء..



لقاحات جديدة المركز الخبري الوطني.

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