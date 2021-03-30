النزاهة النيابية: فتحنا تحقيقا بملف الاملاك العراقية بالخارج

2021/03/30 | 23:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلنت لجنة النزاهة النيابية، فتح تحقيق بملف الاملاك العراقية في الخارج.وقال عضو اللجنة النائب طه الدفاعي لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على قناة العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، ان "الاملاك العراقية في الخارج تكون على نوعين الاول تابعة لوزارات الدولة خصوصا الخارجية، والاخرى تابعة للنظام السابق، لافتا الى ان هناك فسادا كبيرا في عملية شراء العقارات في الخارج".واضاف، انه "تم فتح تحقيق بملف الاملاك العراقية بالخارج"، مبينا ان "بناية في القاهرة تم شرائها بـ 10 ملايين دولار وسعرها الحقيقي لا يتجاوز 3 ملايين دولار".واوضح، انه "تم شراء عقارات باسعار عالية جدا ومخالفة للحقيقة"، لافتا الى ان "اغلب عقارات العراق تتوزع في بلدان لبنان والاردن ودول الخليج".

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