2021/03/30 | 23:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قال النائب عن محافظة كركوك، أرشد الصالحي، اليوم الثلاثاء، إن نفط كركوك “مباح” ويباع إلى الأردن مجانا، فيما شدد على إبعاد الموازنة عن “الصفقات”.وأوضح الصالحي، في تصريح صحفي تابعه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في تعليق على شبهات ذهاب النفط للأردن..



الصالحي: يجب إبعاد الموازنة عن الصفقات المركز الخبري الوطني.

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