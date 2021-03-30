بدر تحمل الحكومة مسؤولية عدم تغيير سعر صرف الدولار

2021/03/30 | 23:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني حمل رئيس كتلة بدر النيابية، حسن شاكر الكعبي، اليوم الثلاثاء، الحكومة مسؤولية قرار عدم تغيير سعر صرف الدولار، والتي هي “مصرة” عليه على حد قوله.وقال الكعبي، في تصريح صحفي […]

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