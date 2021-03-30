محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام مع ارتفاع عوائد السندات

2021/03/30 | 23:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مع خسائر قطاع التكنولوجيا؛ نتيجة لارتفاع عوائد السندات الحكومية

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