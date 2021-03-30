2021/03/30 | 23:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

اللجنة الامنية العليا للانتخابات تعقد اجتماعها الدوري=============عقدت اللجنة الامنية العليا للانتخابات اجتماعها الدوري، وترأس الاجتماع رئيس اللجنة الفريق الركن عبد الامير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة .وجرى خلال الاجتماع بحث عدداً من المواضيع الخاصة بعمل اللجنة، كما جرت مناقشة اخر المستجدات، في حين تم الاستماع الى ايجازات قدمها مسؤولي اللجان الفرعية منها الميدانية والاعلامية والاستخبارية والإدارية. الفريق الشمري أكد على اهمية بذل المزيد من الجهود من اجل إنجاح العمل وتذليل العقبات ومتابعة احتياجات جميع العاملين في هذه اللجان التي تعمل بوتيرة عالية جداً. وبحث المجتمعون اهمية الاستمرار بتهيئة البنى التحتية اللازمة والمتعلقات اللوجستية الخاصة بالانتخابات بما يحقق الأهداف المرجوة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة الامنية العليا للانتخابات تعقد اجتماعها الدوري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة الامنية العليا للانتخابات تعقد اجتماعها الدوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).