الكتل الشيعية تحسم قرارها بشأن تمرير الموازنة غدا الاربعاء

2021/03/30 | 23:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن النائب عن تحالف سائرون، غايب العميري، الثلاثاء، اتفاق الكتل الشيعية على تمرير الموازنة يوم غد الاربعاء.

وأوضح العميري في تصريح لـNRT اليوم، (30 آذار 2021)، ان "الكتل الشيعية اتفقت على ان تكون الموازنة (موازنة دولة) وما تم التصويت عليه داخل اللجنة المالية هو ما سيمرر في البرلمان".

وأكد "تم حل جميع الخلافات وسوف تمرر الموازنة غدا الاربعاء بعد اتفاق الكتل الشيعية".

وكانت رئاسة مجلس النواب، دعت اليوم الثلاثاء، أعضاء المجلس إلى الحضور لعقد جلسة التصويت على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، في الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الأربعاء.

وذكرت الرئاسة في بيان أن "تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، يعد من الخطوات المهمة، لما له من مساس بمصالح المواطن، ولما يحمله من فقرات تعالج احتياجاته بشكل مباشر، فضلا عن تمكين الحكومة من المضي بتطبيق برنامجها الحكومي، ودعم المشاريع الخدمية التي لها مساس بحياة المواطن اليومية".

وأضافت، أنه "لذلك، نهيب بأعضاء مجلس النواب الحضور غدا الأربعاء في الساعة الواحدة ظهرا لعقد جلسة التصويت على قانون الموازنة، والذي طال انتظاره طويلا، كما ننوه بأنه سيتم نشر أسماء الحضور والغياب على الرأي العام".

وأشارت الرئاسة إلى أن "جدول أعمال جلسة يوم غد، سيتضمن عرض الطلب المقدم من القوى السياسية، والمؤيد بتوقيع أكثر من 172 نائبا للتصويت على حل مجلس النواب العراقي بدورته الرابعة، وذلك استنادا لأحكام المادة 64 أولا من الدستور العراقي".

وبينت أن "هذه الخطوة تأتي استجابة للمطالبات الشعبية بإجراء انتخابات مبكرة، وبهذا يكون مجلس النواب قد أنجز جميع المتطلبات والخطوات العملية لإجراء الانتخابات المبكرة، ومنها تشكيل مفوضية مستقلة من القضاة، وتشريع قانون انتخابات مجلس النواب، والتصويت على قانون التعديل الأول (الأمر رقــــــم 30 لسنة 2005م) قانون المحكمة الاتحادية العليا".

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