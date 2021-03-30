اعتقال أربعة متهمين بسرقة 40 مليون دينار من مواطن في الديوانية

2021/03/30 | 23:57 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، اعتقال اربعة متهمين بسرقة 40 مليون دينار من مواطن في الديوانية.

وقال إعلام وكالة شؤون الشرطة في بيان إنه "تم القبض على 4 متهمين لسرقتهم مبلغ 40 مليون دينار من احد المواطنين عندما كان متوجهاً سيرا على الاقدام الى محل عمله في محافظة الديوانية".

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