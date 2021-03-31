النزاهة النيابية تفتح تحقيقاً بملف الأملاك العراقية في الخارج

2021/03/31 | 00:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء، فتح تحقيق بملف الأملاك العراقية في الخارج.

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وقال عضو اللجنة النائب طه الدفاعي خلال استضافته في برنامج "العاشرة" الذي يقدمه الزميل "كريم حمادي"، وتابعه "ناس"، (30 آذار 2021)، إن "الأملاك العراقية في الخارج تكون على نوعين الاول تابعة لوزارات الدولة خصوصا الخارجية، والاخرى تابعة للنظام السابق"، لافتا الى ان "هناك فسادا كبيرا في عملية شراء العقارات في الخارج".

وأضاف، أنه "تم فتح تحقيق بملف الاملاك العراقية بالخارج"، مبينا أن "بناية في القاهرة تم شرائها بـ 10 ملايين دولار وسعرها الحقيقي لا يتجاوز 3 ملايين دولار".

وأوضح، أنه "تم شراء عقارات بأسعار عالية جدا ومخالفة للحقيقة"، لافتا الى ان "اغلب عقارات العراق تتوزع في بلدان لبنان والأردن ودول الخليج".

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