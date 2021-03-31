التحالف يدعم القوة الجوية العراقية بقطع غيار خاصة بالطائرات المقاتلة

2021/03/31 | 00:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلنت قيادة العمليات المشتركة، دعم التحالف الدولي لقيادة القوة الجوية العراقية بقطع غيار خاصة بالطائرات المقاتلة.وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، انه "للمرة الثالثة على التوالي واصلت قوات التحالف الدولي تقديم المساعدات العسكرية للقوات الامنية العراقية "، مبينا انه" تم ارسال 6 منصات من الولايات المتحدة الامريكية الى قيادة القوة الجوية وقطع غيار خاصة للطائرات المقاتلة".واضاف، ان" هذه المساعدات تعتبر هو التزام قوات التحالف من جانبها في تجهيز وتدريب وتأهيل قواتنا الامنية العراقية لمواصلة محاربة تنظيم داعش الارهابي في العراق".

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