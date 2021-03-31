2021/03/31 | 00:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدر مجلس الوزراء العراقي، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، برئاسة مصطفى الكاظمي، عدد من القرارات بينها تجديد عقود إدارة وتطوير حقل مجنون النفطي.وأقرت الحكومة العراقية، تمويل وزارة المالية وزارة الصحة بمبلغ 8126820 دولار، لتوريد …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجديد عقود إدارة وتطوير حقل مجنون النفطي بين 7 قرارات للحكومة العراقية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجديد عقود إدارة وتطوير حقل مجنون النفطي بين 7 قرارات للحكومة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).