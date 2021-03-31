النشاط الاقتصادي في الأرجنتين ينمو بأسرع وتيرة بـ4 أشهر

2021/03/31 | 00:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نما النشاط الاقتصادي في الأرجنتين بأسرع وتيرة في 4 أشهر خلال يناير/كانون الثاني، ليواصل النمو للشهر التاسع على التوالي.

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