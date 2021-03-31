اتصالات سياسية مكثفة لضمان إقرار الموازنة المعلقة في البرلمان العراقي

2021/03/31 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ تكثفت‭ ‬الاتصالات‭ ‬السياسية‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بعد‭ ‬آخر‭ ‬دعوة‭ ‬من‭ ‬رئاسة‭ ‬البرلمان،‭ ‬امس،‭ ‬الى‭ ‬عقد‭ ‬جلسة‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬الموازنة‭ ‬ليوم‭ ‬الاربعاء‭.‬بعد‭ ‬تأكيدات‭ ‬بانتهاء‭ ‬الازمة‭ ‬مع‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬بشأن‭ ‬الموازنة‭.‬ وذكرت‭ ‬رئاسة‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬“تشريع‭ ‬قانون‭ ‬الموازنة‭ ‬العامة‭ ‬الاتحادية‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2021‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬الخطوات‭ ‬المهمة،‭ […]

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