الموازنة تمر من دون معجزات

2021/03/31 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام تخفيض سعر الدولار إزاء الدينار العراقي كما كان عليه قبل شهور قليلة،لا تتوافر له من العوامل سوى دعوات سياسية يمكن أن تدخل في اطار الانتخابات المقبلة، اذ أنها تلامس حاجة المواطنين للحد من غلاء أسعار المواد الاساسية والغذائية التي لا تتناسب مع الدخل المعيشي للناس .ما يقال عن الحاجة الى هذا […]

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