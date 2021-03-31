السيسي يشترط اخراج المقاتلين السوريين لتحسين العلاقات مع ليبيا

2021/03/31 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة حذّر‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬المساس‭ ‬بمياه‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬تطورات‭ ‬مفاوضات‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬الإثيوبي‭ ‬والذي‭ ‬تخشى‭ ‬القاهرة‭ ‬تأثيره‭ ‬على‭ ‬حصتها‭ ‬من‭ ‬مياه‭ ‬نهر‭ ‬النيل‭.‬ وقال‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬لا‭ ‬نهدد‭ ‬أحدا‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬أحد‭ ‬أخذ‭ ‬نقطة‭ ‬مياه‭ ‬من‭ ‬مصر‭ (..) ‬وإلا‭ ‬ستشهد‭ ‬المنطقة‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬استقرار‭ […]

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