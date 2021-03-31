ذهنية قومية عنصرية وراء اصداره / المحكمة الدستورية الألمانية توقف العمل ببرنامج الاتحاد الأوروبي لمواجهة تداعيات أزمة كورونا - رشيد غويلب

2021/03/31 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب قررت المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية الجمعة 26 اذار تأجيل برنامج التحفيز الاقتصادي “جيل الاتحاد الأوروبي القادم”، والذي تم إطلاقه بصعوبة كبيرة في تموز 2020 بسبب مقاومة “كتلة البخلاء” من دول الاتحاد الأوروبي (هولندا، الدنمارك، السويد، النمسا) التي وقفت حينها ضد المنح غير القابلة للسداد للبلدان المتضررة بشكل خاص من وباء كورونا.



وبموجب القرار تلقى الاتحاد الأوربي الذي هزته أزمة عدم توفر الكميات ......





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