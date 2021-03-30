صحيفة تكشف تفاصيل

2021/03/31 | 00:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه رئيس الوزراء البريطاني السابق، اتهامات بإقامة علاقة ودية مع محمد بن سلمان والذهاب معه في رحلة تخييم في الصحراء، رغم سمعة الأخير التي انحدرتبسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي بطريقة وحشية في قنصلية بلاده في اسطنبول في أكتوبر 2018.

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