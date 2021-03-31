سبعة وثمانون عاماً من التضحيات - كريم الزكي

2021/03/31 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كريم_الزكي سبعة وثمانون عاماً من التضحيات !!فهد ورفاقه 1949 سلام عادل 1963 -- 1969-- 1970 -- 1973 الى يومنا هذا في سبعينات القرن الماضي , تم صفية عدد من الكوادر القيادية * ستار خطير , محمد الخضري , عزيز حميد * شاكر محمود البصري * وأكثر من ثلاثين عسكري من الجنود الذين لم يكن لهم أي ارتباط حزبي فقط كونهم كانوا شيوعيين قبل الجبهة المشئومة ( هذه المجموعة البطلة من قادة الحزب الشيوعي العراقي الأبطال ورفاقه ......





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