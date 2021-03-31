كلب الحقل - عباس علي العلي

2021/03/31 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي منذ الفجر ينهض على صوت يدوي فيهلا تنام كثيراالحقل وما فيهمرهون بعينيك المفتوحتينوصوتك العالي يزمجريطرد أشباح الخوفويؤنس وحشة السكونأنهض أيها الشاطر المجتهدورافق الديك في مهمة التنبيهالرجل العجوز سيدك الآن يتقلب في فراشهيحلم بالثروةويحلم أن يعود شابا من جديدليبعث في أوصال رغبته التي ماتتحياة قادمةوعروس أخرى وقصر مشيدبماذا تحلم أنت ......





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