ما حقيقة إصابة الفنانة العراقية آلاء حسين بكورونا بعد تلقيها جرعة اللقاح؟

2021/03/31 | 01:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت الفنانة العراقية آلاء حسين، الأربعاء، ما اُشيع عن إصابتها بفيروس كورونا بعد يوم واحد من تلقيها جرعة اللقاح المضادة للفيروس المستجد.

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وتداولت مواقع التواصل أنباء عن إصابة آلاء حسين بالفيروس بعد التطعيم بالجرعة الأولى الاثنين الماضي.

ونشرت آلاء حسين باللهجة العامّية الدارجة على "قصتها" في "إنستغرام" ليلة الثلاثاء على الأربعاء (31 اذار 2021)، مانصّه: "آني مصخنة بسبب اللقاح وهذا طبيعي حتى الطفل من ينطوه لقاحات يصخّن".

وأضافت بذات اللهجة، "ألغيت مواعيدي كلها".

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