المجمع الفقهي: وجدنا خطاباً وطنياً جامعاً لشبكة الإعلام العراقي

2021/03/31 | 01:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاكد عضو المجمع الفقهي العراقي الشيخ عبد الوهاب السامرائي، انه وجد خطابا وطنيا جامعا لشبكة الإعلام العراقي بعد تسنم الدكتور نبيل جاسم رئاستها.وقال السامرائي خلال استقباله رئيس شبكة الاعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم اثناء زيارته للمجمع الفقهي للعراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء: "وجدنا خطابا وطنيا جامعا لشبكة الإعلام ينطلق من دائرة العراق ويحترم جميع الهويات".واضاف: "نامل خيرا بوجود الدكتور نبيل جاسم برئاسة شبكة الإعلام العراقي بان يتم ترسيخ الخطاب الوطني الجامع الذي يحترم الهويات ويجمع على هوية الوطن الواحد".

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