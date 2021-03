2021/03/31 | 01:51 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قسم الإعلام والإتصال الحكومي أكدَ وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اليوم الثلاثاء 30 – 3 – 2021 ، على اكتمال تنسيق الجهود لاستقبال وفد لجنة الإتحاد الخليجي الخاصة بدراسة ملفات استضافة بطولة خليجي 25.وأضاف: إن محافظ البصرة المهندس أسعد العيداني سيكون في استقبال الوفد، الأحد، الرابع من شهر نيسان المقبل، إذ سيطلع على استعداد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الشباب والرياضة: جاهزون لاستقبال وفد اللجنة الخاصة بدراسة ملفات خليجي 25 first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الشباب والرياضة: جاهزون لاستقبال وفد اللجنة الخاصة بدراسة ملفات خليجي 25) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الشباب والرياضة: جاهزون لاستقبال وفد اللجنة الخاصة بدراسة ملفات خليجي 25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).