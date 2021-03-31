عودة العراق للعلاقات الخليجية والعربية

2021/03/31 | 01:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد العراق مؤخرا تحركات حثيثة لإعادة العلاقات العربية الخليجية وخاصة بعد التحضيرات لقمة بغداد وتأجيلها بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر، فيما زار العراق وفدا قطري لبحث العلاقات بين البلدين ومن جهة ثانية تم دعوة العراق لزيارة المملكة العربية السعودية وغيرها من الملفات.

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