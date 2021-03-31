حتى لا تتكرر مأساة هيباثيا - السيد نصر الدين السيد

2021/03/31 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#السيد_نصر_الدين_السيد وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ المُؤْمِنِينَهؤلاء الأدباء وحيلهم البارعةيلجأ الأدباء إلى حيلة ذكية، هي حيلة "الإسقاط التاريخي"، وذلك عندما يرغبون في نقد الأوضاع السائدة في المجتمعات التي يعيشون فيها مع تجنب مخاطر المواجهة مع السلطة سياسية كانت أو دينية.



فتراهم ينتقون فترة تاريخية ليحملوها بكل عيوب مجتمعهم المعاصر، ويمضون قدما في تحليل أسبابها وكيفية مواجهتها وسبل التخلص منها دون خشي ......





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