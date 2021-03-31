تحالف العامري يجتمع في منزل الأخير ويحدد موقفه من جلسة تمرير الموازنة

2021/03/31 | 02:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد النائب عن سائرون أمجد العقابي، أن اجتماعاً عقده تحالف الفتح في منزل زعيمه هادي العامري، وخرج بقرار حول جلسة تمرير الموازنة ظهر الأربعاء.

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وقال العقابي في تدوينة تابعها "ناس"، ليلة الثلاثاء على الأربعاء (31 اذار 2021)، إن "اجتماع الاخوة تحالف الفتح في منزل السيد العامري هو لحلحلة جميع مشاكلهم و الاتفاق بالتصويت على قانون الموازنة بعد ان ⁧قاطعوا⁩ جلسة اول امس لخلافات داخلية داخل التحالف".

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