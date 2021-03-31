واشنطن تأمر دبلوماسييها غير الأساسيين بمغادرة ميانمار

2021/03/31 | 02:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنها أمرت دبلوماسييها غير الأساسيين في ميانمار (بورما) بالمغادرة، في خطوة تأتي بعد مقتل أكثر من 500 مدني بأيدي قوات الأمن، منذ بدأت الاحتجاجات ضدّ الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي

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