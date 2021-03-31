2021/03/31 | 03:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعسجلت البرازيل 3780 وفاة جديدة بمرض "كوفيد- 19"، وذلك في رقم قياسي جديد يرفع مجمل وفياتها إلى 317646 حالة.وأشارت الوزارة إلى تسجيل حوالي 85 ألف إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 12 مليونا و658109 حالات.وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا من ناحية أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.المصدر: RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرازيل تسجل رقما قياسيا جديدا في وفيات كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرازيل تسجل رقما قياسيا جديدا في وفيات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).