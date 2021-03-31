"مساعدة من القمر" أنجحت تعويم السفينة في قناة السويس

2021/03/31 | 03:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مدار أسبوع تقريبا، كانت بعض الرياح تأتي معاكسة، كما لا تشتهي سفينة "إيفرغيفن"، لكن القمر جاء من بعيد ليدب الأمل ويساعد في تحرير السفينة التي جنحت خلال عاصفة ترابية في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

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