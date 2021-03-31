مصر تستعد للحدث الاستثنائي.. وتنشر لقطات

2021/03/31 | 04:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة السياحة والآثار، المصرية، إعلانا مصورا استعراضيا لموكب نقل المومياوات الملكية المنتظر انطلاقه في الثالث من أبريل القادم، من متحف التحرير إلى متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط.

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