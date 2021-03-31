جمال عبد الناصر .. ما له وما عليه

2021/03/31 | 04:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة السويس، والأضواء المسلطة عليها، وعلى السفينة الجانحة التي عرقلت سير الملاحة فيها، قد تعيد لدى أجيال هرمت ذكرى الرجل الذي أمّمها.

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