بوليتيكو: قراصنة روس سرقوا آلاف الرسائل لمسؤولين بالخارجية الأميركية

2021/03/31 | 05:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن قراصنة يشتبه في أنهم روس من سرقة آلاف رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بمسؤولي وزارة الخارجية الأميركية، العام الماضي، وفقا لما نقله موقع بوليتيكو عن مصدرين مطلعين بالكونغرس الأميركي، فيما رفضت الوزارة تأكيد أو نفي حدوث ذلك

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