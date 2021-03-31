العراق يتحرك لتفعيل الاتفاقية الصينية

2021/03/31 | 05:42 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

وجهت الحكومة العراقية، أمس الثلاثاء، بدعم البطاقة التموينية مع قدوم شهر رمضان، مشيرة الى اتخاذ تدابير باستيفاء الحصة التموينية الآن وفي بداية الشهر.

وقال المتحدث باسم الحكومة حسن ناظم، في مؤتمر أعقب جلسة مجلس الوزراء، إن «الكاظمي أوصى بدعم البطاقة التموينية مع قدوم شهر رمضان»، مضيفا أن «هناك تدابير في وزارة التجارة باستيفاء الحصة التموينية الآن وفي بداية شهر رمضان».

وأشار الى أن «الحكومة مقبلة على الانفتاح في سياستها على البلدان»، مبينا أن «رئيس الوزراء أوصى بالشروع بتنفيذ الاتفاقية الصينية لأنها ستستغرق وقتاً طويلاً».

وبين ناظم أن «الحكومة ماضية في تأسيس مستقبل جديد للعراق يكون خلاله نقطة التقاء».

وقال المتحدث باسم الحكومة، «لدينا إصابات عديدة متصاعدة ولقاحات متزايدة ونحتاج لبث الوعي لأخذ اللقاحات»، داعيا إلى «تشجيع المواطنين لأخذ اللقاح المضاد لكورونا».

وتابع، ان «العالم متجه إلى استعادة الحياة الطبيعية مع تصاعد أخذ اللقاحات»، مضيفا أن «مجلس الوزراء صوت على تمويل وزارة الصحة لشراء المزيد من اللقاحات».

ولفت ناظم الى أن «الحكومة وجهت بتشكيل فريق عمل لتهيئة الاستعــــدادات لاستضافة خليجي 25»، عادا استضافة خليجي 25 «حدثاً مهماً سيعين العراق على الانفتاح».

وأكد ان «مجلس الوزراء قرر تطوير حقلي الزبير ومجنون لتصدير المزيد من النفط».

وأعتبر أن «المشرق الجديد بين العراق ومصر والأردن مشروعاً تنموياً اقتصادياً يربط البلدان الثلاثة».

وبشأن مطالبة الفنان العراقي من الاصول الفلسطينية، محمد حسين عبد الرحيم بالحصول على الجنسية العراقية، أكد ناظم أن «الكاظمي وجه بالموافقة على طلبات الفنان محمد حسين عبد الرحيم».

بدوره، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن التحديات مستمرة في البلاد بسبب طبيعة الأوضاع، ما يتطلب جهداً لتجاوزها.

وقال الكاظمي في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه إن «التحديات مستمرة في البلد بسبب طبيعة الاوضاع ما يتطلب تكاتف وتعاون الجميع لتجاوزها».

وبشأن قضية سعر الصرف، دعا رئيس الوزراء الى «الابتعاد عن المزايدات في قضية سعر صرف الدولار فالقرار تم اتخاذه من قبل البنك المركزي وفق رؤية واستراتيجية هادفتين، وبدأنا نلمس النتائج على نمو الاحتياطي النقدي، وعلى تصنيف العراق الائتماني دوليا».

واوضح الكاظمي أنه «يتطلع الى الاسراع في اقرار قانون الموازنة الاتحادية، وما تحتويه من فقرات تعالج احتياجات الطبقات الاكثر فقرا، وتدعم المشاريع الخدمية ذات المساس بحياة المواطن».

ووجه رئيس الوزراء «جميع الوزارات بضرورة العمل بكل جهودها لدعم وزارة التجارة من اجل توزيع مفردات البطاقة التموينية على المواطنين وعدم اعطاء فرصة لبعض التجار لاستغلال احتياجات المواطن».

وتابع، «وجهنا وزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني بمراقبة الارتفاع غير المنطقي في الاسعار نتيجة جشع بعض التجار».

وطالب الكاظمي «الوزارات بالعمل الدؤوب لدعم القرارات الاصلاحية وفق الاستراتيجية المعدة لها، والضغوط يجب ان تواجه بالصبر والعمل «.

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