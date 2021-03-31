مجلس وكلاء الأمن الوطني يناقش ملفين أحدهما يخص الانتحار

2021/03/31 | 05:42 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

ناقش مجلس وكلاء الامن الوطني برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أمس الثلاثاء، ملفين مهمين احدهما يخص الانتحار.وجاء في بيان رسمي، تلقت المستقبل العراقي نسخة منه ان «الاجتماع ناقش الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخذ التوصيات اللازمة بشأنها».

كما ناقش مجلس وكلاء الأمن الوطني، موضوع متابعة توصيات ورشة عمل ظاهرة الانتحار».

واضاف ان «المجلس وجه بإحالة الملف الى مستشار الشؤون المجتمعية في مستشارية الأمن القومي، للتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من أجل متابعة تنفيذ التوصيات من قبل الجهات ذات العلاقة».

واشار الى ان «الاجتماع شهد أيضا، مناقشة مشروع مذكرة التفاهم للتعاون الأمني بين وزارتي داخلية العراق وتونس».

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