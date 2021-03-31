إدارة بايدن تحذو حذو سابقتها بعدم وصف الضفة الغربية بالأرض المحتلة

2021/03/31 | 06:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امتنعت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان، الذي صدر الثلاثاء، عن وصف الضفة الغربية صراحة بـ"الأرض المحتلة" من قبل إسرائيل، لتحذو بذلك حذو إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، التي تخلّت عن هذا التوصيف في تقاريرها السابقة

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