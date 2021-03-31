العراق يسعف لبنان بمساعدات طبية

2021/03/31 | 06:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السفارة العراقية في لبنان، أن مساعدات طبية عراقية ستصل الى مطار بيروت اليوم الاربعاء....

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