العراق يدعو لمعالجة وضع مخيم الهول في سوريا

2021/03/31 | 06:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا العراق، إلى معالجة الوضع الإنساني للعائلات بمخيم الهول في سوريا.

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