2021/03/31 | 06:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان سيجتمع، يوم الجمعة المقبل، نظيريه الياباني والكوري الجنوبي لمناقشة عدة قضايا من بينها الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

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