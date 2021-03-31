رئيس الوزراء العراقي يزور السعودية اليوم

2021/03/31 | 06:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي برفقة فريق حكومي يضم عدداً من الوزراء واعضاء المجلس التنسيقي العراقي السعودي، اليوم الأربعاء الى السعودية، ...

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