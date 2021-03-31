تركيا تعتقل 26 شخصا بتهمة التجسس على صناعاتها الدفاعية

2021/03/31 | 07:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قوات الأمن والاستخبارات التركية 26 شخصا في عملية مشتركة، الثلاثاء، واتهمت المشتبه بهم بالتجسس على مشاريع صناعات دفاعية والانتماء إلى ما تزعم الحكومة التركية أنه منظمة إرهابية سرية يديرها رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، حسبما ذكر موقع "ديفنس نيوز".

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