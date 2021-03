2021/03/31 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توفيق_أبو_شومر اغتِيلَ مائير كاهانا، مؤسِّس حزب كاخ العنصري، أو طاخ، في نيويورك عام 1990م، لكنه استطاع أن يُخرِّجَ جيلا عنصريا من أكاديميته، ظلَّ خريجو أكاديمية، مائير كاهانا، كامنين، يخططون، يتربصون إلى أن حان الوقت لتحقيق حلمهم المتمثل في؛ طرد الفلسطينيين من أرضهم لتحقيق حلم؛ دولة اليهود فقط!أصدر زعيم حزب كاخ، مائير كاهانا، كتابه العنصري المشهور: (يجب أن يرحلوا، They Must Go) الصادر عام، 1980م، للأسف لم يُ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجاح حفيد كاهانا في الانتخابات - توفيق أبو شومر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجاح حفيد كاهانا في الانتخابات - توفيق أبو شومر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).