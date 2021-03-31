الانتخابات الإسرائيلية: مكانك سر ..وإعادة إنتاج نفس الأزمة - نهاد ابو غوش

2021/03/31 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش نتنياهو الأقرب لتشكيل حكومة ضيقة واحتمال الانتخابات الخامسة واردبعد الانتهاء من فرز أصوات أكثر من 99% من اصوات الناخبين الإسرائيليين بما في ذلك ما يسمى المغلفات المزدوجة التي تحوي أصوات الجنود والسجناء ونزلاء المستشفيات والبعثات الديبلوماسية، تظهر نتائج انتخابات الكنيست الـ24 حصول أنصار رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو وهو معسكر يضم أحزاب الليكود، شاس، يهدوت هنوراة، يمينا، الصهيونية الد ......





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