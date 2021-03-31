2021/03/31 | 08:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة العراقية تصادق على تصميم مدينة سكنية جديدة في بغداد تضم 13 الف وحدة (الخارطة) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/31 | 08:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة العراقية تصادق على تصميم مدينة سكنية جديدة في بغداد تضم 13 الف وحدة (الخارطة)) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة العراقية تصادق على تصميم مدينة سكنية جديدة في بغداد تضم 13 الف وحدة (الخارطة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).