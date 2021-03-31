الاعمار والاسكان تصادق على تصميم مدينة سكنية جديدة في بغداد تضم 13 الف وحدة

2021/03/31 | 08:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات العامة نازنين محمد وسو، الأربعاء، مصادقتها النهائية على التصميم الاساس لمدينة الطارق السكنية الجديدة في بغداد، ضمن مشروع المدن الجديدة الذي تبنته الوزارة في عموم المحافظات.

وقالت وسو في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان المدينة الجديدة تقع بجانب مدينة النصر والسلام، وتستمد اساسها الاقتصادي منها حيث وفرت ما يقارب 13 الف وحدة سكنية افقية مع الخدمات التجارية والصحية والتعليمية والخدمات الاخرى كافة، وقد أُرسل التصميم الى محافظة بغداد للعمل بموجبه.

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