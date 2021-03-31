نفط ميسان تباشر بنظام الإدارة المتكامل

2021/03/31 | 08:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكدت شركة نفط ميسان،الاربعاء، أهمية عمليات التدقيق التي تعد أداة لقياس وتطوير الأداء في النظام الاداري المتكامل، ولكونها مهمة جدا يتم من خلالها تحديد مجالات التطوير وتحسين الاداء الوظيفي. وقال رئيس قسم الجودة في الشركة المهندس خيون لفتة عذيب، ان "التدقيق يعد محورا اساسيا في تنمية النشاط في مختلف مفاصل العمل، كما انه يسلط الاضواء على نقاط القوة والضعف في المؤسسة، وهذا قاد الشركة وبشكل جاد الى تطبيق الأنظمة والمواصفات العالمية التي تخص إدارة الجودة لتكون ضمن أوائل الشركات النفطية التي تتبع هذه الأنظمة وتقوم بتطبيقها على أرض الواقع".ولفت الى ان "تطبيق نظام الادارة المتكامل تم تنفيذه في شركة نفط ميسان مع بداية العام الحالي 2021 وتم البدء بتطبيقه في مقر الشركة وحقل العمارة كخطوة أولية، بهدف تحقيق متطلبات العمل وانطلقت عملية التدقيق الداخلي لنظام الادارة المتكامل المتضمن تدقيق المواصفات الثلاث العالمية وهي (ISO9001,ISO14001,ISO45001).واشار الى انه "لضرورة توفر متطلبات المواصفات الثلاث المذكورة تم تشكيل فريق التدقيق، ورغم عدم انتظام الدوام الرسمي بسبب جائحة كورونا يواصل فريق التدقيق وجميع تشكيلات الشركة انجاز تلك الاعمال المميزة التي ترتقي بالواقع الاداري للشركة وفق المواصفات المطلوبة، وبما يؤهلها لتكون بالصف نفسه مع الشركات العالمية".

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