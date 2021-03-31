الصناعة تواصـل تنفيـذ مشـروع المحطـة الشمسيـَّة

2021/03/31 | 08:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تواصـل شركة الزوراء العامة إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، أعمالها المدنية والميكانيكية والكهربائية لتنفيذ مشروع المحطة الشمسية في مقر وزارة الكهربـاء .وقـالَ مدير عام الشركة المهندس هـادي علـي طـه في حديث صحفي، ان "ملاكات الشركة مستمرة في العمل لتهيئة المحطة الشمسية بسعة (٨٥٠) كيلو واط لصالح وزارة الكهرباء"، مشيراً الى ان "الأعمال شملت تركيب الهياكل الميكانيكية للخلايا الشمسية في موقع العمل (p150) ووضع مادة السليكون بين الخلايا الشمسية في موقع (p5) إضافة إلى تسليك الخلايا الشمسية في موقع العمل فوق المسرح والبدء بعملية تسقيط المراكز الخاصة بخنادق الحفر الاستشارية في موقع العمل (p160)".ولفت الى ان "جميع الأعمال تمت بإشراف دائرة المهندس المُقيم في وزارة الكهرباء"، مؤكداً حرص ملاكات الشركة على تنفيذ جميع الأعمال التي تُكلف بها ضمن المواصفات المطلوبـة.

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