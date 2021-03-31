توضيح من وزير التعليم العالي حول خطة الوزارة بشأن الامتحانات الإلكترونية والحضورية

2021/03/31 | 08:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل عبد الصاحب، الاربعاء، التزام الوزارة بالخطة المعلنة لأداء الامتحانات الالكترونية والحضورية للفصل الدراسي الأول.

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وقال عبد الصاحب، للصحيفة الرسمية، وتابعه "ناس" (31 اذار 2021)، إن "الوزارة مستمرة وملتزمة بتأدية الامتحانات الحضورية والالكترونية للفصل الدراسي الأول للصفوف المنتهية وغير المنتهية، وفقاً لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والخطة الوزارية المعلنة، فضلاً عن استمرار إجراء امتحانات الدراسات الجامعية الأولية للدروس الأساس وفقاً للنسب المحددة من الوزارة حضورياً، إضافة الى الدروس العملية وفقاً لآلية التعليم المدمج".

وشدد وزير التعليم العالي، على "الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية أثناء فترة تأدية الامتحانات، المتمثلة بارتداء الكمامات والتباعد البدني بين الطلاب وتهيئة مواد التعقيم والتهوية الجيدة في القاعات الامتحانية"، مثمناً "كل الجهود الحكومية والبرلمانية والجهات الساندة في الوزارة في جهودها لإنجاح أداء الامتحانات والمحافظة على الرصانة العلمية".

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت انطلاق الامتحانات النهائية الحضورية للفصل الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠_ ٢٠٢١ في الجامعات الحكومية والأهلية.



إلى ذلك، أظهرت نتائج تصنيف Scimago العالمي، تقدم الجامعات العراقية الحكومية والأهلية بواقع اثنتين وعشرين جامعة وكلية لعام 2021.

وذكرت وزارة التعليم العالي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، أنه "بحسب النتائج الرسمية المعلنة فإن اثنتين وعشرين جامعة وكلية عراقية سجلت تقدمها وحضورها في هذا التصنيف الذي سجل زيادة أربع جامعات (4) بالقياس الى نتائج عام 2020|.

وأوضحت النتائج، أن |جامعة بغداد جاءت بالمركز الأول محليا وبالمركز (755) عالميا، بينما احتلت المركز الثاني محليا كلية المستقبل الجامعة وبالمركز (757) عالميا، في حين جاءت جامعة الموصل في المركز الثالث محليا وبالمركز (770) عالميا|.

وأشارت نتائج التصنيف العالمي "دخول عدد من الجامعات الحكومية لأول مرة في هذا التصنيف وهي الجامعة التقنية الشمالية وجامعة كركوك وجامعة المثنى".

جدير بالذكر أن تصنيف Scimago العالمي يعتمد على ثلاثة معايير رئيسة هي البحث العلمي بوزن (50 %) والابتكارات بوزن (30 %) والتأثير المجتمعي بوزن (20 %).

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