ابرز الملفات التي سيبحثها الكاظمي اليوم في السعودية

2021/03/31 | 08:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

يتوجه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي برفقة فريق حكومي يضم عدداً من الوزراء واعضاء المجلس التنسيقي العراقي السعودي، اليوم الأربعاء، الى الرياض، تلبية لدعوة تلقاها من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقال المحلل السياسي حسين علاوي، في تصريح لصحيفة الصباح تابعته وكالة الانباء العراقية (واع): ان "هذه الزيارة مهمة وتاتي في ظرف استثنائي وتم الترتيب لها في الزيارات السابقة التي قام بها اعضاء الفريق الحكومي والمجلس التنسيقي العراقي السعودي الذي يترأسه عن الجانب العراقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية علي عبد الأمير علاوي".

واضاف ان "رئيس الوزراء سيبحث عدداً من الملفات التي تحظى باهتمام البلدين الشقيقين، من بينها سبل مواجهة الازمات الموجودة في المنطقة والتنسيق الاقتصادي ودعم خطط التنمية والاستثمار التي عرضتها هيئة الاستثمار الوطنية العراقية على الشركات السعودية والتسهيلات التي ستقدمها الحكومة العراقية للشركات السعودية والتوجه نحو إنشاء مشاريع مشتركة".

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